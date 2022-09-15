Около 15 миллионов тюльпанов распустятся в Москве весной 2023 года

Около 15 миллионов тюльпанов украсят Москву следующей весной Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В следующем году Москву украсят около 15 миллионов разноцветных тюльпанов. Специалисты КГХ высадят цветы в октябре, чтобы луковицы успели приняться до наступления морозов, сообщается на сайте столичной мэрии.

Тюльпаны должны будут распуститься к майским праздникам. Общая площадь клумб составит свыше 220 тысяч квадратных метров. Цветы украсят парки, улицы, скверы, набережные и площади столицы. В городе высадят разные сорта тюльпанов: «Стронг голд» с желтыми бутонами, белый «Роял вирджин» и розовый «Шуга лав», ярко-красные «Апельдорн».

Уточняется, что после высадки луковичных цветов клумбы укроют разноцветной древесной щепкой. Это покрытие защитит тюльпаны от морозов и в то же время украсит цветники.

Ранее KP.RU сообщал, что в 2022 году на ВДНХ распустилось порядка 1,5 миллиона цветов: тюльпаны, сциллы, нарциссы и рябчики, а также астильба, ирисы, флоксы и розы. Самые необычные их них высадили возле фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок».