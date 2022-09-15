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Общество15 сентября 2022 8:05

Около 15 миллионов тюльпанов распустятся в Москве весной 2023 года

Общая площадь цветников составит 220 тысяч квадратных метров
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Около 15 миллионов тюльпанов украсят Москву следующей весной

Около 15 миллионов тюльпанов украсят Москву следующей весной

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В следующем году Москву украсят около 15 миллионов разноцветных тюльпанов. Специалисты КГХ высадят цветы в октябре, чтобы луковицы успели приняться до наступления морозов, сообщается на сайте столичной мэрии.

Тюльпаны должны будут распуститься к майским праздникам. Общая площадь клумб составит свыше 220 тысяч квадратных метров. Цветы украсят парки, улицы, скверы, набережные и площади столицы. В городе высадят разные сорта тюльпанов: «Стронг голд» с желтыми бутонами, белый «Роял вирджин» и розовый «Шуга лав», ярко-красные «Апельдорн».

Уточняется, что после высадки луковичных цветов клумбы укроют разноцветной древесной щепкой. Это покрытие защитит тюльпаны от морозов и в то же время украсит цветники.

Ранее KP.RU сообщал, что в 2022 году на ВДНХ распустилось порядка 1,5 миллиона цветов: тюльпаны, сциллы, нарциссы и рябчики, а также астильба, ирисы, флоксы и розы. Самые необычные их них высадили возле фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок».