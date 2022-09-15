Протаранившего восемь автомобилей водителя каршеринга в Москве задержали

Протаранившего восемь автомобилей водителя каршеринга в Москве привлекли к административной ответственности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники полиции Москвы задержали и привлекли к ответственности мужчину, который на автомобиле каршеринга врезался в несколько транспортных средств и въехал в забор. Об этом сообщается в Телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

В полицию поступило сообщение, что в районе Сиреневого бульвара на улице Парковой неизвестный, находившийся за рулем автомобиля «Киа Рио», принадлежащим компании каршеринга, повредил 8 припаркованных автомобилей. Как писал ранее KP.RU, мужчину пытались своими силами остановить местные жители, но он никак на них не реагировал и продолжал движение. Неадекватные действия водителя засняли на видео очевидцы.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого – 34-летнего жителя Подмосковья. Разбитый авто передали представителю каршеринговой компании.

Выяснилось, что задержанного ранее уже привлекали к административной ответственности по статье о нарушении правил перевозки людей.

На этот раз на мужчину составили материалы за невыполнение обязанностей в связи с ДТП и за отказ от прохождения медосвидетельствования.