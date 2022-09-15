Собянин продлил до конца 2023 года условия льготного кредитования субъектов МСП

«Правительство Москвы выделит субсидию в размере 1,21 млрд руб. на реализацию городской программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы», - сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

В 2020-2021 годы кредиты по льготной ставке под 6-8% годовых получили более 22 тысяч малых и средних предпринимателей Москвы. Общая сумма кредитов превысила 168 млрд руб.

«Благодаря дополнительному финансированию из городского бюджета кредитные учреждения смогут сохранить существующие условия субсидирования процентной ставки по ранее выданным кредитам примерно 10 тыс. малых и средних предприятий до конца 2023 года», - пояснили в пресс-службе.