Синоптик Вильфанд посоветовал жителям Москвы не ждать бабьего лета в ближайшее время

Москвичам посоветовали не ждать бабье лето Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве и области в ближайшее время не будет бабьего лета. Сухая и солнечная погода в регионе пока не ожидается, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптик напомнил, что несколько дней назад в столице наблюдались первые заморозки. При этом уже в середине недели в городе прогнозируется до +15…+17 градусов, что на 7-8 градусов выше, чем в выходные дни. Вильфанд добавил: с 15 сентября и до конца недели температура в Москве будет на пару градусов выше климатической нормы, однако бабьим летом это не назвать.

«Бабье лето — это многокомпонентная синоптическая ситуация, которая предполагает не только теплую погоду, но и солнечную, и сухую погоду. А в Москве ожидается теплая погода, но не солнечная», - пояснил метеоролог.

Синоптик отметил, что в ближайшие дни столбики термометров могут подняться до +20 градусов. Так, 16 сентября в столице будет около +16…+18 градусов, а в Подмосковье – до +20 градусов. В субботу погода будет такой же. При этом в Москве прогнозируется дождь и порывистый ветер до 15 м/с.

Вильфанд предупредил, что с понедельника на Москву «сядет» циклон: в городе похолодает до +10 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что желтый уровень погодной опасности объявили в Москве на пятницу из-за дождя и штормового ветра. Предупреждение будут действовать до 21:00 16 сентября.