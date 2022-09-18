Блогер Елена Блиновская назвала характерное качество жителей Москвы

Елена Блиновская. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Блогер, телеведущая, автор марафонов личностного роста Елена Блиновская назвала отличительную особенность москвичей. По ее мнению, жители столицы стремятся взять от жизни все. Об этом бизнесвумен рассказала в интервью «Москвич Mag».

«Мне кажется, что именно москвичи в отличие от жителей других российских городов хотят и стремятся взять от жизни все», — отметила блогер.

Кроме того, Блиновская отметила, что Москву по сравнению с другими мегаполисами отличает высокий уровень сервиса, хорошая еда и чистота. По ее словам, в столице лучше, чем в Берлине, Лондоне, Нью-Йорке или Париже. Бизнесвумен отметила, что ей нравятся все изменения, которые происходят в столице.

Также Блиновская добавила, что ее самое любимое место в Москве – Чистые пруды.

Ранее KP.RU сообщал, что Дочь Юлии Пересильд назвала активность отличительным качеством москвичей. Начинающая актриса добавила, что ей нравится бешеный ритм города.