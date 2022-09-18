«Оранжевый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за дождя и штормового ветра на 19 сентября

«Оранжевый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за дождя и ветра Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве и области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя и порывистого ветра до 17-22 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

В столице предупреждение о дожде будет действовать с 00:00 19 сентября до 10:00 19 сентябре, о ветре – до 21:00 19 сентября. Кроме того, в Москве с 00:00 до 10:00 19 сентября также введут «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы.

В Подмосковье с 21:00 18 сентября до 21:00 19 сентября объявлено предупреждение о штормовом ветре, а с 17:00 18 сентября до 11:00 19 сентября – о сильном ливне. Из-за надвигающейся грозы до утра понедельника в регионе также будет действовать «желтый» уровень погодой опасности.

Напомним, «оранжевый» – это третий уровень погодной опасности, в такую погоду увеличивается вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве в воскресенье ожидается дождь, местами гроза и до +16 градусов. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба, ветер восточный 6-11 м/с, в непогоду – до 15 м/с.