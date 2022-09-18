Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающейся грозы

До конца суток в столице ожидается ливень с грозой и порывистым ветром до 25 м/c, выпадет почти треть нормы осадков Фото: архив КП

В Москве из-за ожидаемой непогоды на режим повышенной готовности перевели городские службы. В столице 18 сентября после 21:00 и до конца суток 19 сентября прогнозируется ливень с грозой и порывистым ветром до 22-25 метров в секунду. Может выпасть почти треть нормы осадков, сообщается в Telegram-канале КГХ.

На круглосуточное дежурство вышли 1,5 тысячи аварийных бригад префектур округов и инженерных компаний. Специалисты смогут оперативно выехать на место в случае повреждения линий передач, падения деревьев, шатких конструкций и пр. Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения.

Кроме того, в городе приняты необходимые меры по защите от шквалистого ветра жилых и нежилых сооружений, автомобилей, торговых объектов и строящихся конструкций. Скопления воды будут устранять бригады ГУП «Мосводосток».

Москвичей просят не выходить на улицу во время сильного ветра, не укрываться под деревьями и не парковать возле них машины.

Ранее KP.RU сообщал, что «оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за дождя и штормового ветра на 19 сентября. В Москве и Подмосковье ожидается сильный ливень и гроза. По прогнозам центра «Фобос», в ночь на понедельник прольется от 15 до 25 мм атмосферных осадков.