Улицы города снова свободны для проезда после Московского марафона

Все перекрытия в центре Москвы сняты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центральные улицы и набережные Москвы вновь свободны для проезда. Власти города сняли все перекрытия, которые устанавливались на время проведения Московского марафона, проходившего сегодня, 18 сентября, с 07:00. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Напомним, ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве сегодня перекрывали улицы для проведения Московского марафона. С 07:00 был закрыт доступ к улицам Лужники,Тестовская, Мантулинская, на Краснопресненской, Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Лужнецкой набережных.

Также, с интервалом в полчаса, перекрытия устанавливали на улицах Красная Пресня, 1905 года, Крымский Вал, Смоленская, на Новинском, Смоленском, Зубовском бульварах, на Раушской набережной, на улицах Балчуг, Большая Ордынка, Коровий Вал, на Малом Москворецком мосту, Садовническом проезде, Фрунзенской набережной, в Октябрьском тоннеле.

Помимо прочего в Москве перекрывали участок на части Бульварного кольца, от Большого Устьинского моста до Тверского бульвара, на улицах Тверская, Моховая, Воздвиженка, на Новой, Старой площади и в Театральном и Китайгородском проездах. Был закрыт проезд от площади Васильевский спуск до Саринского проезда, и от Кремлевской набережной до Крымского проезда.