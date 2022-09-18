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Общество18 сентября 2022 15:55

Рэпер Pharaoh купил квартиру за 120 миллионов в центре Москвы

Недвижимость расположена напротив храма Христа Спасителя
Сергей КУДРИН
Фото из соцсетей Глеба Голубина (Pharaoh)

Фото из соцсетей Глеба Голубина (Pharaoh)

Глеб Голубин, он же рэпер Pharaoh, приобрёл элитную недвижимость в Москве, в Хамовниках. Квартира за 120 млн рублей находится прямо напротив храма Христа Спасителя, и по-соседству с посольством Южной Осетии. Об этом пишет Mash.

Ранее рэпер жил в арендованных квартирах, но теперь решил приобрести собственное жильё. Выбор пал на элитную квартиру, в которой 120 квадратных метров обошлись Голубину в 120 млн рублей. В издании уточнили, что рэпер купил недвижимость ещё два года назад, но всё это время там велись ремонтные работы.

Сам музыкант пока не прокомментировал информацию телеграм-канала о своём приобретении.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Филипп Киркоров планирует устраивать "вечеринки для взрослых" в приобретённом им пентхаусе за один миллиард рублей. Премиальная недвижимость народного артиста РФ расположилась в центре Москвы, а её площадь составляет 537 квадратных метров.