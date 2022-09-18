Рэпер Pharaoh купил квартиру за 120 миллионов в центре Москвы

Фото из соцсетей Глеба Голубина (Pharaoh)

Глеб Голубин, он же рэпер Pharaoh, приобрёл элитную недвижимость в Москве, в Хамовниках. Квартира за 120 млн рублей находится прямо напротив храма Христа Спасителя, и по-соседству с посольством Южной Осетии. Об этом пишет Mash.

Ранее рэпер жил в арендованных квартирах, но теперь решил приобрести собственное жильё. Выбор пал на элитную квартиру, в которой 120 квадратных метров обошлись Голубину в 120 млн рублей. В издании уточнили, что рэпер купил недвижимость ещё два года назад, но всё это время там велись ремонтные работы.

Сам музыкант пока не прокомментировал информацию телеграм-канала о своём приобретении.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Филипп Киркоров планирует устраивать "вечеринки для взрослых" в приобретённом им пентхаусе за один миллиард рублей. Премиальная недвижимость народного артиста РФ расположилась в центре Москвы, а её площадь составляет 537 квадратных метров.