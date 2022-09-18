Технические работы в московских МФЦ заблокировали получение ряда услуг

Работы проводят в системах сервиса mos.ru Фото: Алиса ТИТКО

Несколько услуг оказались недоступны в многофункциональных центрах Москвы "Мои документы", из-за проведения технических работ в системах mos.ru. Неполадки затронули сервисы, связанные с сайтом администрации города. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу МФЦ.

Также сообщалось о неполадках в работе таких услуг как выдача документов, включая загранпаспорта, и с системой выдачи талонов. Как заявляют в пресс-службе "Моих документов", сейчас в системе "не работают отдельные функции". Какие именно - не уточняется, но они снова станут доступны после того, как работы завершатся.

Известно, что электронную очередь привели в порядок, и она сейчас работает в штатном режиме. Также в пресс-службе отметили, что "подавляющее большинство" социально-значимых услуг в МФЦ доступны в полном объёме.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Госавтоинспекция временно перестала выдавать права и регистрировать автомобили, из-за сбоя в работе систем ведомства.