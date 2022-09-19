Дождливая и ветреная погода с температурой ниже нормы ожидается в Москве 19 сентября 2022 года

В понедельник, 19 сентября, в столице будет пасмурно и ветрено, воздух прогреется только до 13-14 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 сентября столицу ждет облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, вероятны кратковременные дожди, дал прогноз в своем Телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. При этом температура воздуха останется на несколько градусов ниже нормы. Днем в Москве ожидается +10...+13 градусов, в Подмосковье - +9...+14 градусов.

Атмосферное давление постепенно возвращается к норме после провала в выходные. 19 сентября оно составит 734 мм ртутного столба и продолжит подниматься. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, при порывах скорость достигнет 19 метров в секунду.

- В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью северо-атлантического циклона, куда в сопровождении штормовых ветров будут прорываться дождевые тучи с наибольшей интенсивностью осадков в вечерние часы и более холодные массы воздуха полярного происхождения, - объяснил отклонение температуры от нормы Евгений Тишковец.

Как сообщал KP.RU ранее, научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал москвичам пасмурную, но теплую неделю.