«Горячая линия» по вопросам отопления заработала в Москве

Москвичи могут уточнить, когда батареи потеплеют и в их доме, или сообщить о какой-либо проблеме, связанной с теплоснабжением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 19 сентября в столице начала работать «горячая линия» по вопросам отопления, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. Позвонив по номеру +7 800 100-23-29, москвичи могут уточнить, когда батареи потеплеют и в их доме, или сообщить о какой-либо проблеме, связанной с теплоснабжением.

При этом если неполадка не требует срочного вмешательства, оставить по телефону заявку о ней можно будет только через пять дней после официального старта отопительного сезона в столице. То есть такие заявки начнут принимать не ранее 23 сентября.

«Горячая линия» будет действовать только несколько недель. Ее запустили на период старта нового отопительного сезона, чтобы разгрузить единый диспетчерский центр.

- Из-за возросшего количества звонков по этой теме жителям, чьи вопросы не связаны с отоплением, бывает трудно дозвониться. Выделенная горячая линия позволит распределить нагрузку и избежать длительного ожидания ответа оператора, - пояснил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Как сообщал KP.RU ранее, часть домов в столице начали получать тепло еще 17 сентября, а официально отопительный сезон стартовал 18 сентября. В первую очередь отопление включают на социальных объектах и в жилых домах и офисах, затем подключат и торговые объекты и предприятия.