Пять автомобилей попали в ДТП на Зеленоградской улице в Москве

На Зеленоградской улице в Москве столкнулись пять автомобилей Фото: Департамент транспорта Москвы

На Зеленоградской улице в районе д. 18А в Москве столкнулись пять автомобилей. В аварии, которая произошла утром 19 сентября, пострадали четыре легковушки и один микроавтобус. О ДТП рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

Движение в сторону области затруднено, перекрыты три полосы из пяти.

Ранее на на внутренней стороне 35-го километра Кольцевой МКАД произошло ДТП с участием пяти легковушек. Из-за аварии движение на юго-западном отрезке Кольцевой оказалось частично перекрыто: автомобили могли проехать в сторону развязки с Калужским шоссе только по трем полосам из пяти. Об этом писал KP.RU.

В конце августа массовое ДТП случилось на Волгоградском проспекте. Там столкнулись две легковушки и грузовик. Автомобили сильно пострадали. Пробка из-за аварии растянулась до МКАД.