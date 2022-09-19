Мэрия Москвы призвала горожан не выходить на улицу из-за сильного ветра

Порывы ветра в столице 19 сентября достигают 25 метров в секунду Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэрия Москвы призвала горожан 19 сентября по возможности не выходить на улицу из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду, который сохранится до конца дня. Из-за этого природного явления ранее синоптики объявили в столице «оранжевый» уровень погодной опасности.

Тем, кому все-таки придется выйти на открытый воздух, напомнили, что для собственной безопасности следует держаться подальше от деревьев и шатких конструкций, палаток, павильонов, автобусных остановок.

- Лучше всего зайти в любое ближайшее здание, спуститься в метро или подземный переход, - отмечается в сообщении.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Телеграм-канале оценил порывы в 17 метров в секунду как давление ветра на один квадратный метр с силой до 22 килограммов.

Как сообщал KP.RU ранее, накануне, 18 сентября из-за неблагоприятного прогноза городские коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.