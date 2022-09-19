Шквалистый ветер повалил дерево во дворе дома в Москве

Власти Москвы из-за сильного ветра призвали горожан отказаться 19 сентября от выхода на улицу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильный ветер в Москве сломал дерево во дворе жилых домов на улице Озерной на западе столицы и повалил его на парковку, сообщает источник KP.RU. Никто не пострадал, а находившимся поблизости авто не был причинен ущерб - обломок рухнул на соседние насаждения, не достав до машин.

Как видно на кадрах снятого очевидцами видео, дерево не было старым, однако ветер оказался таким сильным, что, согнув дерево, вызвал расщепление ствола.

Напомним, сильный ветер, дующий со скоростью 17-22 метра в секунду и отдельными порывами до 25 метров в секунду, задержится в столице как минимум до конца дня 19 сентября.

В связи с неблагоприятной погодной обстановкой, как сообщал KP.RU ранее, мэрия Москвы призвала горожан по возможности не покидать дома или места работы. Все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.