Несколько десятков человек застряли на смотровой Останкинской башни в Москве из-за погоды

Несколько десятков человек застряли на вершине Останкинской башни в Москве из-за погоды Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На верхних этажах Останкинской башки в Москве застряли несколько десятков человек в первый же день, когда ее открыли для посещения после реконструкции. Сообщается, что в здании отказали лифты, о чём пишут "Известия".

Как заявляют сами застрявшие внутри люди, сегодня, 19 сентября, в Останкинской башне перестали работать лифты из-за плохой погоды, и спуститься с верхних этажей посетителям не удалось. Запертые провели наверху около двух часов, но затем лифты все же включили и люди смогли спуститься вниз.

«19 сентября во время проведения экскурсии на Останкинской башне скорость ветра в Останкинском районе Москвы достигла 20 м/с. В соответствии с требованиями обеспечения безопасности гостей лифты башни были отключены. Как только ветер стих, лифты возобновили работу», - пояснили в пресс-службе, добавив, что в связи с инцидентом у экскурсантов появилось больше времени на экскурсию.

Известно, что среди попавших в ловушку людей были несколько групп школьников. Как пишут в соцсетях, ребят туда привели на экскурсию. Также присутствовали и туристы. Также сообщается, что посетители башни должны быть готовы к подобным ситуациям, так как они штатные, и такое периодически случается в то время, когда порывы ветра достигают 20 метров в секунду и более.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве сегодня, 19 сентября, будет крайне неблагоприятная погода, ожидаются сильные порывы ветра до 25 метров в секунду.