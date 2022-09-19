Метеоролог "Гисметео" Старков рассказал о погоде в Москве до конца сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О том, какая погода ожидает москвичей до конца сентября 2022 года, рассказал метеоролог "Гисметео" Леонид Старков. По его словам, заморозков до октября можно не опасаться, но тёпла тоже ожидать не стоит. Об этом пишет издание "Москва 24".

По словам Старкова, погода будет "неустойчивой", и дожди станут частыми гостями в Москве, в оставшиеся дни сентября. Так, до среды (21 сентября) погодные условия будет определять балканский циклон, который поднимет температуру воздуха до 15-17 градусов, но принесёт с собой сильные ветра и дожди. Конец же этой недели станет значительно прохладнее - днём до +11...+13 градусов, а ночью до +6...+8.

Старков уверяет, что погода до конца месяца сильно отличаться от той, что ожидает москвичей в конце этой недели, не будет. Температура удержится в районе +10...+13 градусов, и самое страшное что ожидается - похолодание ночью до +4 градусов. А вот дожди будут часто, едва ли не постоянно. Без осадков, вероятно, останутся только 24-26 сентября.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве сегодня, 19 сентября, бушует гроза, местами вероятен град, а также город захлестнули сильные порывы ветра.