Городские службы Москвы начали уборку последствий плохой погоды

Городские службы Москвы приступили к уборке последствий, вызванных грозой, сильным ветром и ливнями в столице России. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Городские службы Москвы приступили к уборке последствий, вызванных грозой, сильным ветром и ливнями в столице России. Сейчас активно распиливаются и вывозятся упавшие деревья, мешающие проезду автомобилей и проходу пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба Городского хозяйства Москвы.

Основная проблема городских служб сейчас - распил и вывоз поваленных деревьев, однако также приходится активно демонтировать повреждённые ветром шаткие конструкции, чтобы они не упали прохожим на голову.

В ведомстве отметили, что сильный ветер с порывами до 24 м/с сохранится до конца 19 сентября, поэтому граждан просят не выходить лишний раз на улицу и стараться оставаться в помещении. Если нужно куда-то поехать - по возможности пользуйтесь общественным транспортом. Особенно важно сейчас не укрываться под деревьями.

О случаях падения деревьев и повреждения конструкций москвичей просят сообщать в Единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53

Ранее KP.RU сообщал о том, что сегодня, 19 сентября, в Москву придет буря с грозой, шквальным ветром, а местами даже градом.