У МКАД в Москве появился подпольный бойцовский клуб, которым заведует скандальный блогер Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве недалеко от МКАД появился подпольный бойцовский клуб «Патлы», его организовал блогер Влад Поздняков. На ринге по безраундной системе сражаются школьники-неформалы и представители различных боевых дисциплин. В основном парни бьются голыми руками и лишь иногда надевают защитные перчатки, сообщает KP.RU.

Шоу зародилось спонтанно, стрелку забили два школьника с длинными волосами. Сцепились юноши прямо на газоне. Бой заметил Поздняков, он и решил устроить уличный турнир. Постепенно на арене все чаще начали появляться профессиональные бойцы: каратисты, кикбоксеры, дзюдоисты и прочие.

«Драки патлатых быстро ушли на второй план. Стали искать бойцов из разных дисциплин для шоу», — рассказал один из постоянных зрителей поединков.

Напомним, бывший тренер и фельдшер Влад Поздняков стал известен в 2018 году во время ЧП по футболу. Блогер осуждал поведение россиянок, которые проводили время с иностранцами. В итоге на активиста завели уголовное дело о разжигании ненависти. После Поздняков покинул Россию.