В Москве полиция задержала аферистов, которые заманивали мужчин в «дорогие рестораны» через сайты знакомств

Из семи фигурантов арестован только один, остальные находятся под домашним арестом либо под подпиской о невыезде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Москвы сотрудники сразу двух заведений общепита оказались участниками преступных группировок, которые обманом заставляли клиентов оплачивать многотысячные счета, сообщает МВД Медиа.

Обе банды работали независимо друг от друга, но использовали одинаковую схему. В качестве жертв выбирали приезжих из ближнего зарубежья.

- Молодые женщины на сайтах знакомств начинали общение с мужчинами, а затем предлагали им вместе посетить кафе или бар в центре столицы. Там потерпевшим предъявляли многотысячные счета за блюда и напитки, — рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Одним из заведений оказался бар на Садовой-Черногрязской улице. Здесь спутница 27-летнего мужчины сделала заказ, а в итоге ему предъявили счет на 30 тысяч рублей. Когда же он отказался платить, на его телефон обманом поставили приложение для оформления кредита и, взяв его, перечислили средства на один из нужных им счетов.

В ходе расследования задержаны пятеро подозреваемых в мошенничестве и вымогательстве.

Второе заведение расположено на Земляном Валу. В нем с гостя, пришедшего на свидание и заказавшего лимонад, потребовали 35 тысяч рублей. А когда тот отказался платить, угрозами, оскорблениями и побоями его вынудили это сделать. В итоге полиция задержала хозяйку кафе и администратора заведения.

Расследование уголовных дел продолжается.

Ранее KP.RU рассказал, как грабители под видом свидания с помощью подельницы заманили жертву в ловушку в центре Москвы.