Трупы пожилого отца и его дочери пролежали десять дней в квартире на востоке Москвы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве в квартире нашли трупы отца и дочери. Тела пролежали там около десяти дней, передает «МК» со ссылкой на собственный источник.

Мертвых мужчину и женщину обнаружили в квартире одного из жилых домов на востоке столицы. Тела нашли в понедельник вечером, 19 сентября. Выяснилось, что скончавшиеся — отец и дочь.

79-летний мужчина лежал на диване без одежды. Его дочь, возрастом 53 года, нашли на полу. На женщине был халат.

Соседи сообщили, что в последний раз видели этих людей в середине прошлого месяца, августа. Сейчас эксперты пытаются установить причины смерти родственников.

Несколько дней назад общественность потрясла ужасная история: в Москве нашли шестилетнюю девочку, которая несколько дней провела в квартире с мертвыми родителями. Как писал KP.RU, эксперты не нашли следов насильственной смерти у пары. Предварительно предполагается, что они скончались из-за передозировки запрещенных веществ.