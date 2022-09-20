В Москве пенсионер избил до госпитализации 12-летнего мальчика за шумный смех

Материалы проверки могут передать в Следственный комитет Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве 12-летний школьник попал в больницу после того, как на него набросился 68-летний житель Преображенского района, рассказали KP.RU в столичном управлении МВД. Мальчик вместе с другом-ровесником громко разговаривал, сидя на скамейке у подъезда одного из домов, что, по-видимому, и послужило поводом для агрессии пенсионера.

По заявлению матери пострадавшего, которое она написала 20 сентября, нападавшего задержали. По данному факту территориальным следственным отделом организована процессуальная проверка.

Источник KP.RU сообщает, что у ребенка диагностирован сильный ушиб живота. Следователями истребована медицинская документация о состоянии здоровья ребенка, которая будет тщательно изучена и проанализирована.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее KP.RU сообщил, что в одной из квартир на востоке Москвы найдены тела отца и его дочери. Их смерть наступила около 10 дней назад.