Синоптик рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные

В Москве в выходные ожидается штиль и +16 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в предстоящие выходные 24 и 25 сентября прогнозируется безветренная погода, воздух прогреется до +16 градусов, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптик добавил, что в пятницу, субботу и воскресенье в городе не ожидается атмосферных осадков. Облака поднимутся высоко, однако погоду нельзя будет назвать солнечной.

«Позитивный фактор – это то, что с пятницы будет штилевая, маловетреная погода. Это приятно, потому что когда ветер - ощущается холод, а в эти выходные его не будет, и ту температуру, которую будет показывать термометр, мы и будем ощущать», — добавил метеоролог.

Вильфанд отметил, что с 23 по 25 сентября в столице столбики термометров поднимутся до +10…+16 градусов. Ночи будут осенними и холодными – около +5…+7 градусов. В понедельник погода будет примерно такой же.

Кроме того, синоптик заметил, что сильных дождей до конца недели в городе не будет. Пасмурная погода ожидается лишь во вторник и среду.

Ранее KP.RU сообщал, что метеоролог «Гисметео» Старков рассказал о погоде в Москве до конца сентября. По его словам, заморозков в столице не ожидается до октября.