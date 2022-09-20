Психиатр предупредил о повышенных рисках обострения психических заболеваний в Москве Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Главный внештатный психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк предупредил о высоком риске обострения психических заболеваний в Москве. Как пишет «Мослента», специалист пояснил, что жизнь в столице требует более устойчивой психики.

Георгий Костюк считает, что тем, кто имеет ментальные расстройства, жить в мегаполисе сложнее.

— Сюда едут со всей страны в поисках лучшей жизни. В Москве все: страсти, битвы, достижения, победы и поражения. Все это крайне стрессогенно и требует крепкой психики, — объяснил специалист.

Психиатр добавил, что обостряет ситуацию и пандемия: тревожные новости влияют на слабую психику. Новый стресс ложится поверх старых проблем, из-за чего увеличивается риск получить стрессовое расстройство.

Специалист подчеркнул, что москвичи стали лучше относиться к своему внутреннему состоянию. Все реже люди стесняются обращаться за специализированной помощью.

Ранее KP.RU публиковал советы московского психотерапевта, как справиться с психическим расстройством.