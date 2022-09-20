От станции метро «Жулебино» до «Текстильщики» не ходили поезда из-за человека на путях Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Таганско-Краснопресненской линии (7) на 20 минут остановили работу поездов. Ограничение коснулось участка от станции «Жулебино» до станции «Текстильщики». Причиной стал человек на путях, рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличили интервалы движения поездов. На 20 минут приостановили движение поездов в одну сторону. В обратном направлении поезда пустили с увеличенными интервалами.

В 18:37 в дептрансе сообщили, что движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановили и вводят в график.

В июне 2022 года из-за человека на путях также пришлось на время остановить движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии, об этом писал KP.RU. Под ограничения попал северный отрезок от станции «Спартак» до станции «Улица 1905 года». Поезда на этом же участке в обратном направлении пустили с увеличенными интервалами.