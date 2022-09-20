В Москве на станции метро «Рязанский проспект» погибла женщина после падения на пути Фото: стоп-кадр

На станции метро Рязанский проспект женщина бросилась под поезд, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена. От падения она погибла. Тело подняли на платформу.

Очевидцы сняли видео с места происшествия. На нем видны красно-белые ленты, за которыми сотрудники правоохранительных органов стоят рядом с черным мешком, в которое положили тело погибшей.

В пресс-службе московского метрополитена отметили, что женщина упала на жесткий путь.

Напомним, из-за происшествия на время приостанавливали движение поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7). Об этом писал KP.RU по информации от дептранса Москвы. Поезда не ходили около 20 минут от станции метро «Жулебино» до «Текстильщики». В обратную сторону движение не было остановлено, но интервалы увеличили. В настоящий момент движение восстановили, оно осуществляется по графику.