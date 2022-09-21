Госавтоинспекция Москвы назвала основные причины аварий среди водителей-новичков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столичной Госавтоинспекции назвали основные причины аварий среди водителей со стажем до двух лет. Чаще всего новички неправильно выбирают дистанцию, не соблюдают очередь проезда и нарушают скоростной режим, сообщили в Telegram-канале ведомства.

В Москве с начала 2022 года произошло 299 ДТП по вине водителей-новичков. В результате аварий семь человек погибли, еще 355 получили травмы различной степени тяжести.

В ГИБДД напомнили выпускникам автошкол, что простых навыков управления машиной недостаточно: необходимо следить за действиями других участников дорожного движения, а не только за своими маневрами на трассе. Водителей просят быть осторожными у пешеходных переходов и не превышать скорость.

Ранее KP.RU сообщал, что за 2022 год в Москве произошло 431 ДТП с участием детей. Повреждения и травмы получили 458 несовершеннолетних, двое погибли. Чаще всего авария происходят на пешеходном переходе.