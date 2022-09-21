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Происшествия21 сентября 2022 11:04

Москвич потратил более двух миллионов рублей с банковской карты знакомой

Женщина отдала ему банковскую карту для пользования, но потом получила на нее денежный перевод за продажу квартиры
Мила ГЕНЬ
Москвич потратил более двух миллионов рублей с карточки знакомой

Москвич потратил более двух миллионов рублей с карточки знакомой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже свыше 2 млн рублей с банковской карты. Потерпевшая сама отдала ему карту, но позже получила на нее перевод. Мужчина же решил потратить эти деньги, пишет «МВД Медиа».

Как выяснило следствие, женщина оформила новую банковскую карту и передала ее в пользование знакомому подруги. Через некоторое время на нее поступили денежные средства от продажи квартиры. Женщина связалась со знакомым подруги. Он подтвердил получение денег, но сообщил, что всю сумму потратил и вернёт позже. Через некоторое время мужчина перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска на Новослободской улице задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Подмосковья. Похищенные деньги он действительно потратил. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве аферист нашел двух согласившихся инвестировать в его земельный участок. В банке он подменил 24 млн рублей муляжом, писал KP.RU.