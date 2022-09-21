Задушившую двоих детей в Москве мать отправят на принудительное лечение Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Женщину, задушившую двоих своих детей, отправят в специализированное учреждение для принудительного, психиатрического лечения. Экспертиза показала у неё серьёзные отклонения, из-за которых убийца не осознавала опасность своих действий. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва", со ссылкой на столичную прокуратуру.

Установлено, что 20 февраля 2021 года москвичка, проживающая в квартире на Ясном проезде, будучи в невменяемом состоянии ночью подошла к спящей 11-летней дочери, набросила ей на шею шарф и задушила. После она повторила то же самое с 3-летним сыном, но в этом случае использовала ремень.

В ведомстве отметили, что судебно-психиатрическая экспертиза показала ряд серьёзных психических отклонений у женщины, из-за которых она не осознавала опасность своих действий, а также не могла полностью управлять ими. Было решено, что убийца нуждается в психиатрическом лечении, поэтому её принудительно отправили в специализированную лечебницу.

Ранее KP.RU сообщал о том, что отца-наркомана, собиравшегося сбросить малолетнюю дочь с балкона 13 этажа, задержали и назначили психолого-психиатрическую экспертизу.