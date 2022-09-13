Следствие требует арестовать отца-наркомана, который хотел сбросить дочь с 13-го этажа в Москве

Следствие ходатайствует об аресте 27-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство дочери. Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Москве

Следствие ходатайствует об аресте 27-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство дочери на востоке Москвы, сообщает ГСУ СК РФ по столице.

Установлено, что 12 сентября мужчина находился с годовалой дочерью в квартире жилого дома на Городецкой улице. Обвиняемый последовал на балкон, перевесил дочку через перила 13-го этажа и угрожал, что сбросит ее вниз. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали на место сотрудника полиции, правоохранители задержали агрессивного родителя. Напомним, одному из сотрудников пришлось перебраться через соседский балкон на высоте 13-го этажа и вытащить ребенка из рук мужчины.

На допросе мужчина признал вину. Он сообщил, что употребляет запрещенные вещества и в момент совершения преступления находился в состоянии наркотического опьянения. Специалисты назначили судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическую. Расследование по уголовному делу продолжается.

СК ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следователи дадут оценку действия органам опеки и попечительства.

Как сообщал KP.RU, в семье также воспитывается еще один ребенок – 12-летний мальчик. Ранее мать уже состояла на соответствующем профилактическом учете.