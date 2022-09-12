Видео с балкона, откуда отец хотел скинуть годовалую дочь, опубликовала прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы проводит проверку по факту случившегося Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Москвы опубликовала видео с балкона 13-го этажа, откуда 27-летний мужчина хотел сбросить свою годовалую дочь. По факту случившегося правоохранители начали проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 12 сентября в многоэтажном доме, расположенном на Городецкой улице. Мужчина схватил девочку, перевесил через перила балкона и кричал, что сбросит ее вниз. Очевидцы вызвали на место ЧП полицию.

Уточняется, что в семье также воспитывается еще один ребенок – 12-летний мальчик. Ранее мать детей состояла на соответствующем профилактическом учете.

Прокуратура контролирует соблюдение прав и интересов детей и расследование уголовного дело о покушении на малолетнюю. В ходе проверки дадут оценку действиям родителей, а также действиям органов системы профилактики.

Ранее KP.RU сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против мужчины, который хотел сбросить дочь с балкона 13-го этажа в Москве. Неадекватного жителя столицы задержали и направили на допрос. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Спасшего девочку в Новокосино лейтенанта полиции Николая Коновалова наградят за храбрость. Правоохранитель перебрался через соседский балкон на высоте 13 этажа и вытащил ее из рук агрессивного родителя.