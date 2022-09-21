Синоптики рассказали, когда в Москву придет долгожданное бабье лето

Бабье лето может прийти в Москву после 5 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москву долгожданное бабье лето может прийти уже после 5 октября, сообщили синоптики центра погоды «Фобос». По их словам, до конца сентября в столице не стоит ждать сухой, солнечной и теплой погоды.

В последнюю декаду сентября прогнозируется «циклоническая» погода с обилием осадков, практически с ежедневными дождями. Несмотря на это температура будет близка к климатической норме: днем в городе будет около +10…+15 градусов, а ночью – около +5…+10 градусов. В последнюю «пятидневку» месяца ночные температуры практически не изменятся, но днем станет прохладнее – +7…+12 градусов.

Метеорологи предупредили: первые два-три дня октября также будут холодными и пасмурными. Однако после 5 октября возможно наступление бабьего лета.

«Впрочем, как известно, надежда умирает последней, и вероятность бабьего лета просматривается в среднесрочных прогнозах в период после 5 октября», — отметили сотрудники «Фобоса».

Как сообщал KP.RU, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в предстоящие выходные. По его словам, в столице ожидается штиль и до +16 градусов. Ночь будут прохладными – +5…+7 градусов.