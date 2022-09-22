Последний теплый день перед похолоданием ждет москвичей 22 сентября

Дожди будут идти в столице как минимум до понедельника, 26 сентября Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

До 15 градусов тепла ожидается в столице в четверг, 22 сентября, и с такими показателями этот день станет последним теплым днем перед периодом похолодания, следует из данных Росгидрометцентра. В последующие дни температура будет снижаться ежедневно на 1-2 градуса, и в воскресенье ожидается всего лишь +7...+12 градусов.

В четверг же погода в Москве будет облачной, возможны прояснения. Не исключены небольшие дожди. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В ночь на 23 сентября также будет облачно и пасмурно, температура снизится до +8...+10 градусов тепла, ветер останется прежним.

Ранее KP.RU сообщил, что затяжные дожди, по мнению синоптиков, будут идти в Москве как минимум до понедельника, 26 сентября.