В Москве продолжается модернизация трамвайной сети - Ликсутов

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о масштабной модернизации трамвайных путей. Обновление рельсовых маршрутов продолжается сегодня по всей столице. Приоритетами при этом становятся комфорт и тишина. Удобство получают не только пассажиры, но и те, кто живет вдоль линий трамвая. Шум на отремонтированных участках теперь стал меньше в среднем на 20%.

«Модернизация трамвайной инфраструктуры — одна из ключевых задач транспортного комплекса столицы, которую мы выполняем по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, - сказал Максим Ликсутов. - Только за этот год мы обновили более 16 километров путей».

По его словам, сейчас основные работы проводятся на трех участках — Халтуринская улица, Останкино и шоссе Энтузиастов.

«При этом мы максимально заботимся о пассажирах, - добавил заммэра. - Ремонт выполняется без полного закрытия трамвайных маршрутов на длительный срок».

Напомним, с прошлого года трамвайная сеть города перешла «под крыло» Московского метрополитена. Благодаря этому повысилась надёжность и безопасность поездок, ускорились сами трамваи, уменьшились шум и вибрация. На сегодня парк трамваев в столице обновлен на 95%.

ЦИФРЫ

По данным Департамента транспорта Москвы, в 2022 году на трамвайной сети города:

- уложили почти 14 тысяч новых шпал;

- заменили 35 комплектов стрелочных переводов и пересечений;

- сварили более 2,7 тысячи стыков на трамвайных путях.