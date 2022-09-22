ЗАГСы Москвы начали прием заявлений о заключении брака в новогодние праздники

В столичных ЗАГС стартовал прием заявлений о заключении брака в новогодние праздники Фото: Shutterstock

В столичных ЗАГСах стартовал прием заявлений о заключении брака в новогодние праздники – с 4 по 7 января. В эти дни будут открыты дворцы бракосочетания №1, 4, 5 и Кутузовский отдел ЗАГСа, сообщается на сайте столичной мэрии. С 31 декабря по 3 января городские ЗАГСы будут закрыты.

Напомним, до 2020 года 7 января был выходным для отделов ЗАГСов. Однако теперь в Рождество влюбленные могут связать себя узами брака. В праздничные дни ведущие готовят уникальные тексты для молодоженов и украшают залы. Так, 4 и 6 января торжества пройдут во дворцах бракосочетания №4 и 5, а 5 и 7 января – во дворце бракосочетания №1 и Кутузовском отделе.

В прошлом году в новогодние праздники поженились 170 пар, 40 из них – в Рождество. Тогда церемонии организовывали в Шипиловском отделе ЗАГСа и в дворцах бракосочетания №1, 3, 4 и 5.

Влюбленные могут подать заявление о заключение брака как лично в отделе ЗАГС, так и онлайн на портале госуслуг.

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