Собянин рассказал о дополнительной поддержке граждан, мобилизованных в Москве

Сергей Собянин подписал указ о дополнительной финансовой поддержке призванных москвичей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Призванные в рамках частичной мобилизации москвичи могут рассчитывать на ежемесячные дополнительные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Соответствующий указ в четверг, 22 сентября, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В нем также говорится о компенсациях в случае получения ранения. Пострадавшие с легкими ранениями получат выплаты в размере 500 тысяч рублей. В случае получения тяжелого ранения, увечья, контузии выплата составит 1 миллион рублей. При гибели призванного его родственникам заплатят 3 миллиона рублей.

Решение о дополнительной поддержке этой категории граждан мэр Москвы, как сообщал KP.RU ранее, принял накануне, 21 сентября. Сергей Собянин напомнил, что в боевых действиях уже участвуют как добровольцы несколько тысяч москвичей. Они несут службу в трех батальонах: «Донском», «Георгиевском» и «Маршала Катукова».