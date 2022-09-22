Цветники в Москве начали готовить к зимнему сезону

Московские цветники начали готовить к зиме. Фото: Telegram-канал Городского хозяйства Москвы

В Москве из-за резкого похолодания специалисты начали готовить к зиме городские клумбы. Главные цветники столицы оформят в виде сказочных образов и национальных узоров, сообщили в Telegram-канале Городского хозяйства.

Сейчас работники КГХ проводят подкормку растений, очищают клумбы от сорняков и мусора, обрабатывают многолетники от вредителей и болезней, закрывают кустовые розы защитным материалом. Перед морозами специалисты обрежут растения, а после покроют клумбы разноцветной древесной щепкой.

В 2022 году цветники у Северного речного вокзала украсят красные, желтые и синие геометрические фигуры. Яркий орнамент из щепы сделают на Тверском бульваре, Профсоюзной улице и в Пушкинском сквере.

Ранее KP.RU сообщал, что около 15 миллионов тюльпанов распустятся в Москве весной 2023 года. Общая площадь цветников составит 220 тысяч квадратных метров. Жители и гости столицы смогут полюбоваться тюльпанами сортов «Роял вирджин», «Апельдорн», «Стонг голд», «Шуга лав» и другими.