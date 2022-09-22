Собянин: мобилизованные в Москве иностранцы получат равноценную москвичам соцподдержку

Мобилизованные в Москве иностранцы получат социальную поддержку от города Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иностранным гражданам, заключившим контракт на военную службу в Москве, предоставят такие же меры социальной поддержки, как и мобилизованным жителям столицы. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Иностранным гражданам, отобранным военным комиссариатом города Москвы, пунктом отбора на военную службу по контракту города Москвы и заключившим контракт о прохождении военной службы с министерством обороны Российской Федерации, предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 настоящего указа», - написано в указе.

Ранее KP.RU сообщал, что московский миграционный центр «Сахарово» будет взаимодействовать с Минобороны России. Иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в ВС РФ, смогут получить российский паспорт в короткие сроки. Напомним, утром, 21 сентября, президент России Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации в стране. В России планируют призвать 300 тысяч резервистов.