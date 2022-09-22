Пожарные потушили огонь в офисе на улицы Островитянова в Москве

До прибытия спасателей здание покинули около 100 человек Фото: Артем ЛЕНЦ

В Москве сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в трехэтажном офисно-торговом здании, расположенном на улице Островитянова. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

Уточняется, что сообщение о возгорании в административном здании поступило в службу в 15:54. Пожарные потушили пламя в 16:22. Причиной пожара стало возгорание утеплителя под вентилируемым фасадом.

До прибытия спасателей здание покинули около 100 человек. Информации о пострадавших не поступало. На тушение огня привлекли 28 специалистов и семь единиц техники.

Ранее KP.RU сообщал, что один человек пострадал при пожаре в гаражах в Северном Тушино в Москве. Возгорание произошло в гаражном кооперативе «Сокол», пламя охватило четыре бокса общей площадью 80 квадратных метров. Причины возгорания выясняются. Огонь ликвидировали.