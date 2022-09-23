Затишье перед бурей: синоптик Тишковец дал прогноз погоды в Москве на пятницу 23 сентября

В Москве 23 сентября воздух прогреется до +15 градусов Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Москве в пятницу, 23 сентября, прогнозируется облачная погода с неустойчивыми прояснениями, воздух прогреется до +12…+15 градусов. Местами возможны небольшие, кратковременные дожди, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале «Часовой погоды».

Синоптик уточнил, что в пятницу погодные условия будут определяться тыловой частью североатлантического циклона. Будет дуть ветер северных румбов со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и составит 745 мм ртутного столба.

Также метеоролог добавил, что похожая погода ожидается и в Подмосковье. Там столбики термометров поднимутся от +11 до +16 градусов, что соответствует климатической норме последней декады сентября.

Тишковец предупредил, что погода 23 сентября – это «затишье перед бурей».

Ранее KP.RU сообщал, что Москву 24 и 25 сентября накроют мощные ливни, выпадет до 75% ежемесячной нормы осадков. По словам Тишковца, дожди будут рекордными с 1948 года: в субботу прольется до 28 мм осадков, а в воскресенье – около 23 мм осадков.