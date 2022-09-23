Жители Москвы придумали около тысячи русских названий для Face Pay Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве завершился первый этап конкурса на новое русскоязычное название биометрической системы оплаты проезда Face Pay. Жители столицы прислали чат-боту Александру около тысячи вариантов, сообщает пресс-служба Департамента транспорта города.

В ближайшее время в Дептрансе отберут пять самых интересных названий для Face Pay. Москвичи смогут определить победителя на городским портале «Активный гражданин». Главным призом станут три года бесплатных поездок по системе биометрической оплаты.

Напомним, 15 октября 2021 года сервис Face Pay заработал на всех станциях столичной подземки. Почти через год, 10 сентября 2022 года, биометрическую систему оплаты проезда запустили и на Московском центральном кольце (МЦК). В следующем году новый сервис планируют протестировать на Московских центральных диаметрах (МЦД).

Ранее KP.RU сообщал, что системой биометрической оплаты проезда пользуются порядка 190 тысяч москвичей. Новый способ оплаты можно подключить в приложении «Метро Москвы».