С 10 сентября на всех станциях МЦК в Москве запустят бесконтактную систему оплаты проезда Face Pay Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Система бесконтактной оплаты по биометрии Face Pay с 10 сентября заработает на МЦК. Также в 2022 году пилотный проект запустят на «Аэроэкспрессе», кроме того сервис вскоре заработает на речном транспорте. Об этом рассказал KP.RU глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Помимо этого планируют расширить функционал системы.

— Пассажиры просили добавить возможность привязки льготных проездных билетов к Face Pay. Поэтому до конца года сервис в тестовом режиме заработает для студентов с социальными картами и категорий граждан с бесплатным проездом, — поделился Максим Ликсутов.

Глава дорожного ведомства столицы отметил, что Face Pay не сможет бороться с «зайцами», но ускорит процесс оплаты для добросовестных пассажиров.

Жителям Москвы также предлагают выбрать русское название для сервиса. Победитель сможет три года бесплатно ездить в городском транспорте по биометрии.

Напомним, в 2023 году в Москве запустят новые двухэтажные поезда метро.