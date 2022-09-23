Ученый назвал главный стереотип о жителях Москвы

Раскрыт главный стереотип о москвичах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фольклорист, кандидат филологических наук, автор проекта «Народная история России» Никита Петров раскрыл главный стереотип о москвичах. По его словам, многие считают, что все жители столицы много зарабатывают, но это далеко не так, сообщает «Мослента».

«Я сам всегда спорю со стереотипами, вроде мнения, что москвичи — это, в первую очередь, туго набитый кошелек с деньгами. Когда слышишь что-то подобное, начинаешь подробно рассказывать людям про столичные реалии…», - отметил эксперт. Петров напомнил, что в Москве сотрудники бюджетного сектора зарабатывают примерно столько же, что и другие россияне.

При этом эксперт добавил, что в основном москвичи не обижаются на подобные стереотипы. Они пытаются описать реальную ситуацию и развеять миф о большом заработке, однако не все прислушиваются к их словам.

Ранее KP.RU сообщал, что блогер Елена Блиновская назвала характерное качество жителей Москвы. По ее мнению, жители столицы стремятся взять от жизни все. Также бизнесвумен отметила, что Москву по сравнению с другими мегаполисами отличает высокий уровень сервиса, хорошая еда и чистота.