Астрономическая осень пришла в Москву 23 сентября

В Москву 23 сентября пришла астрономическая осень Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Северном полушарии Земли 23 сентября наступила астрономическая осень. Об этом сообщает Московский планетарий. В пресс-службе напомнили, что 23 сентября считается днем осеннего равноденствия.

В этот день в 04:03 Солнце пересекает небесный экватор. В Северном полушарии Земли наступает астрономическая осень, а в Южном — весна.

23 сентября Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе. Над горизонтом оно находится ровно 12 часов и столько же под горизонтом: то есть день равен ночи. Отсюда и название.

Начиная с этого дня продолжительность светового дня на широте Москвы будет стремительно сокращаться. Так, за три месяца она уменьшится на пять часов: с 12 часов 23 сентября до семи часов 21 декабря.

Напомним, 23 сентября синоптики прогнозируют в столице до 15 градусов тепла и облачную погоду с кратковременными осадками. Об этом писал KP.RU со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.