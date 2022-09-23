Экстренное предупреждение из-за ливня в Москве 24 сентября выпустило МЧС

МЧС предупредило о сильном дожде в Москве 24 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном дожде. Непогода ожидается в столице в субботу, 24 сентября.

По данным прогнозов, ливень начнется в районе 3 часов ночи. Продлится выпадение осадков в течение всего дня, до конца суток.

В связи с непогодой водителям рекомендуют не превышать скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущих машин. Кроме того, стоит избегать внезапных маневров — неожиданных поворотов, обгонов, перестроений и опережений. Чтобы уберечь свой автомобиль от порчи, лучше парковать транспорт вдали от деревьев.

Пешеходам также советуют быть осторожнее: обходить рекламные щиты и плохо закрепленные конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее синоптик Тишковец намекнул на плохую погоду 24 сентября. Он назвал тепло и небольшие осадки, которые ожидают в столице в пятницу, 23 сентября, «затишьем перед бурей». Об этом писал KP.RU.