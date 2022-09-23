Фольклорист Петров объяснил, что москвичей бесит в приезжих

Специалист объяснил причины раздражения москвичей из-за приезжих Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Основные причины раздражения москвичей из-за приезжих перечислил «Мосленте» фольклорист, кандидат филологических наук, работающий над проектом «Народная история России» Никита Петров. Как отметил специалист, недружелюбие москвичей при этом считывается по невербальным жестам.

Так, Никита Петров считает, что москвичи могут раздражаться нарушению негласных правил культурного кода. Например, когда гостю нужно объяснять элементарные для жителей столицы вещи по нескольку раз. Такое раздражение хорошо считывается по мимике, жестам, интонациям, пояснил кандидат филологических наук.

Кроме того, москвичи привыкли жить в быстром ритме и медлительность приезжих им не понятна. Петров порекомендовал приезжим попытаться копировать поведение местных жителей, чтобы не было лишнего внимания.

Как ранее писал KP.RU, ученый также назвал главный стереотип о москвичах: жители других регионов считают, что те много зарабатывают.