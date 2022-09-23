Москва заняла пятое место в рейтинге самых больших зарплат по стране

Столица заняла пятое место по уровню средней заработной платы Фото: Артем КИЛЬКИН

Москва вышла на пятое место по уровню средней заработной платы, получаемой жителями. Сейчас эта цифра составляет 123,7 тыс. рублей. Столица России отстает только от северных регионов, о чем пишет RT, со ссылкой на данные Росстата.

Среди лидеров страны по заработным платам: Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) - 135,8 тыс., Камчатка - 127,2 тыс., Ненецкий автономный округ (НАО) - 123,7 тыс. и Москва - 123,7 тыс. рублей. При этом, как сообщает Росстат, за прошедший год средняя зарплата по России выросла примерно на 8 тыс. рублей.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что это традиционное соотношение - северные регионы всегда отличались высокими зарплатами за счёт доплат и премий за вредность и тяжёлые условия. К тому же именно здесь расположены основные ресурсодобывающие компании страны, приносящие в бюджет львиную долю прибыли за счёт нефти, алмазов, золота и газа.

Нижние строчки рейтинга также традиционно заняли Ингушетия, Дагестан и Карачаево-Черкессия за счёт высокого уровня безработицы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что эксперты назвали минимально необходимую зарплату в Москве, чтобы взять в ипотеку квартиру.