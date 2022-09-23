Мужчину избили у обменника валют в Москве и отобрали у него 50 млн рублей

Правоохранительные органы начали проверку по данному обращению Фото: Артем КИЛЬКИН

Мужчину избили и ограбили на Кутузовском проспекте в Москве. Ограбление произошло возле пункта обмена валют. Мужчина пришел обменять наличные рубли на доллары. Как рассказали корреспонденту KP.Ru в ГУ МВД по Москве, от пострадавшего поступил звонок в 17:50 22 сентября.

Он заявил о том, что на него напали. Двое неизвестных брызнули ему в лицо из газового баллончика, ударили и похитили сумку. В ней была крупная сумма денег. В ведомстве не стали уточнять - какая. При этом, как пишут в СМИ, с собой у мужчины было 50 млн рублей.

Правоохранительные органы начали проверку по данному обращению.

Ранее в столице двое мужчин напали на 76-летнего пенсионера. Как писал KP.RU, они проследили за одиноко идущим местным жителем, дождались, когда вокруг не будет свидетелей, и избили старика. После этого нападавшие сбежали с сумкой. Ущерб оценили в 23 тыс. рублей.