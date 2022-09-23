Все системы теплоснабжения Москвы перевели на зимний режим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все системы теплоснабжения Москвы перевели на зимний режим, передает «Интерфакс» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили все мероприятия.

Тепло подали в жилые дома, социальные учреждения, а также в офисные здания и на предприятия торговли и промышленности. Для обеспечения пуска задействовали несколько тысяч специалистов инженерных компаний и префектур. Круглосуточную безопасность обеспечивали аварийные бригады.

Если же жители Москвы сталкиваются с проблемами, связанными с отоплением, сообщить о ней можно на общегородскую горячую линию.

Напомним, отопительный сезон в 2022 году в Москве начался досрочно из-за резкого похолодания. В социальные учреждения тепло начали подавать с 5 сентября, в жилые дома — с 18 сентября. Об этом сообщал KP.RU. Всего же отапливать в столице будут 74 тыс. объектов, из которых 36 тыс. — объекты жилого типа.