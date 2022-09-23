Московской парк «Покровское-Стрешнево» модернизировал смотровые площадки

Фото: пресс-служба мэрии Москвы

Вокруг Иваньковских прудов в московском парке "Покровское-Стрешнево" были обустроены новые смотровые площадки и набережные. Ранее здесь было 11 площадок, причём многие из них были повреждены и изношены временем. Их отремонтировали и добавили новые, о чём пишет пресс-служба столичной администрации.

Как заявили в мэрии, смотровые площадки на Первом, Третьем, Четвёртом и Пятом прудах полностью обновлены, и в скором времени там установят уличную мебель. На Четвёртом Иваньковском пруду в дополнение организовали зону отдыха на 30 квадратных метров.

Две дополнительные смотровые площадки построены на Шестом Иваньковском пруду, и небольшую набережную-настил в 46 квадратных метров обустроили на берегу Седьмого. Тут поставят ещё одну площадку и качели.

Помимо прочего реконструирован прогулочный променад на Первом пруду, и построен новый на Пятом. Все настилы и дорожки сделали из террасной доски, оборудовав их фонарями с малым углом рассеивания света, чтобы не вредить ночным обитателям парка в тёмное время суток и при этом обеспечить хорошую видимость тропы для гуляющих горожан.

Также в парке сейчас высаживают новые растения, которые гармонично впишутся в ландшафт и не помешают существующей флоре.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве построили связующий прогулочный маршрут между Всесвятской рощей и Щукинским парком.